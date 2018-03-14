ОПЕК незначительно повысила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году

Показатель спроса на нефть по итогам 2017 года повышен на 23 тыс. баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Таким образом, по итогам 2017 года спрос на нефть вырос на 1,62 млн б/с - до 97,04 млн б/с.

На 2018 год оценка спроса улучшена на 30 тыс. б/с - до 98,63 млн б/с, таким образом оценка роста спроса на нефть повышена на 10 тыс. б/с - до 1,6 млн б/с.

ОПЕК ожидает, что основной рост спроса в 2018 году придется на страны Азии во главе с Китаем, затем Индией, а также странами ОЭСР Американского континента.

Как говорится в отчете, предварительные данные за январь показали рост нефтяных запасов в странах ОЭСР на 13,7 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,865 млрд баррелей, что на 50 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти продемонстрировали избыток в 74 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов обнаружили дефицит в 24 млн баррелей от сезонной нормы.

При этом, ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 260 тыс. б/с в 2018г, повысила прогноз поставок из РФ на 20 тыс. б/с.

Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году составили 57,87 млн баррелей в сутки, что на 10 тыс. б/с выше по сравнению с февральской оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз поставок нефти на 2018 год из стран не-ОПЕК был повышен на 280 тыс. б/с - до 59,53 млн б/с, что означает рост на 1,66 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, оценка роста поставок в 2018 году улучшена на 260 тыс. б/с.

Так, оценка роста поставок нефти из США повышена на 170 тыс. б/с.

Кроме того, ОПЕК повысила оценку поставок нефти из России на 20 тыс. б/с - до 11 млн б/с по сравнению с февральской оценкой в 10,98 млн б/с. По прогнозу ОПЕК, в первом квартале Россия будет добывать 11,08 млн б/с, остальные кварталы - по 10,98 млн б/с.

Другими основными драйверами роста поставок будут Канада, Бразилия, Великобритания, Казахстан, Гана и Конго, в то время как падение поставок будет происходить со стороны России, Мексики, Китая, Норвегии и Колумбии.