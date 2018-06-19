ОПЕК прогнозирует укрепление рынка, видит возможную необходимость в увеличении добычи

Мировой спрос на нефть останется сильным во второй половине 2018 года, указывая на что, рынок сможет поглотить избыток предложения, показал прогноз технической группы ОПЕК на этой неделе.

Организация стран нефтеэкспортеров проведет заседание в пятницу, чтобы принять решение относительно добычи на фоне призывов крупнейших потребителей, таких как США и Китай, снизить цены на нефть и поддержать мировую экономику, производя больше сырья.

Саудовская Аравия - фактический лидер картеля - и не входящая в ОПЕК Россия предложили постепенно ослаблять ограничения на добычу нефти, в то время как Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир выступили против этого предложения.

Техническая группа ОПЕК провела заседание в понедельник с целью пересмотреть прогноз рынка и предоставить его министрам, сообщили Рейтер источники в ОПЕК.

“Если ОПЕК и ее союзники будут придерживаться майского уровня добычи, то это может привести к дефициту на рынке в ближайшие шесть месяцев”, - сказал один из источников.

Другой источник сообщил: “Прогнозируется укрепление рынка во втором полугодии”.

Некоторые страны, включая Алжир, Иран и Венесуэлу, в ходе встречи высказались против наращивания добычи, сказал один из источников.