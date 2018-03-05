Франция примет закон о защите от фейковых новостей

Франция намерена принять закон "против фейковых новостей", чтобы защитить демократию страны, сообщила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен в интервью газете Figaro.

"Этот закон необходим для того, чтобы защитить нашу демократию от внешнего вмешательства", - заявила Ниссен. Она отметила, что этот закон направлен против распространения фейковых новостей цифровыми платформами.

Комментируя работу телеканала RT, Ниссен заявила, что телеканал подписал соглашение с Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) и имеет право на вещание. При этом, по словам министра, новый закон позволит CSA "быстро приостановить вещание телеканала, если он будет массово распространять ложные новости, которые могут дестабилизировать национальные выборы".

Ранее французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы.

Новый телеканал RT France 18 декабря начал вещание из студии в пригороде Парижа — городке Булонь-Бийанкур.