Последнее обновление: 21.11.2018 11:31

Во Франции приняли законы против фейковых новостей

Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей.

Вечером во вторник, 20 ноября, депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эмманюэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых известий во время предвыборных кампаний.

Согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей. Ранее французский президент обвинял такие российские медиа, как телеканал Russia Today (RT) и агентство Sputnik, в целенаправленном распространении спекулятивной информации о нем в период предвыборной кампании. Это делалось с целью оказать влияние на французские выборы, подобно тому, как это делалось в США, считает Макрон.

Между тем, законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

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