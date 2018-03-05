Фильм о допинге в российском спорте получил "Оскара"

Фильм "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля о допинг-скандале в России удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Церемония вручения наград американской киноакадемии проходит в воскресенье, 4 марта.

Фогель посвятил победу экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, участвовавшему в подготовке и съемках картины. Режиссер назвал Родченкова "бесстрашным информатором, который живет сейчас в большой опасности". "Это картина о России, но в большей степени - о важности говорить правду", - сказал Брайан Фогель, получая статуэтку.

Лучший фильм - "Форма воды"

Главным триумфатором нынешней премии стала кинокартина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо. Лента получила четыре "Оскара", включая главную статуэтку за лучший фильм. Картина удостоилась также наград за режиссуру, саундтрек и за работу художника-постановщика.

"Дюнкерк" Кристофера Нолана стал победителем в трех технических номинациях - за лучший монтаж звука, лучшее сведение звука и лучший монтаж. "Оскара" за визуальные эффекты получил "Бегущий по лезвию 2049". Среди четырех создателей спецэффектов для фильма, удостоенных награды, был и немец Герд Нефцер. Этой же ленте досталась награда и за лучшую операторскую работу.

Лучший актер - Гэри Олдмэн

Премию за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдмэн. В картине "Темные времена" он перевоплотился в Уинстона Черчилля. Этот фильм удостоился также статуэтки за лучший грим и прически. Лауреатом "Оскара" за лучшую женскую роль стала Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эбинга, Миссури").

Лучшим фильмом на иностранном языке признана драма о транссексуале "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио. В этой номинации одним из претендентов была кинокартина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

Лучший анимационный фильм 2018 года - "Тайна Коко" производства студии Pixar. Композиция Remember Me из этой ленты признана лучшей песней. А лучшей анимационной короткометражкой стал "Дорогой баскетбол" про экс-баскетболиста НБА Коби Брайанта. Сам Брайант написал сценарий для этой ленты и вместе с ее режиссером получил "Оскара".

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эбинга, Миссури"), а за лучшую женскую роль второго плана - Эллисон Дженни ("Тоня против всех").

Премию за лучший дизайн костюмов вручили фильму "Призрачная нить". Лента "Прочь" награждена за лучший оригинальный сценарий, статуэтка за лучший адаптированный сценарий - у "Зови меня своим именем".