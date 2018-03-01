Япония разработает стратегию для авто нового поколения

Япония собралась разработать свою первую базовую стратегию автомобилей следующего поколения в ответ на глобальную тенденцию перехода на электромобили.

Как сообщает NHK World, официальные представители Министерства промышленности планируют сформулировать стратегию примерно к середине года. Она будет служить основой для всесторонней политики в отношении электромобилей и гибридных моделей с "подзарядкой от розетки", а также автомобилей на топливных элементах.

Ожидается, что министр промышленности Хиросигэ Сэко в апреле создаст комитет для обсуждения этой стратегии. В его состав войдут представители правительства, ученые и руководители ведущих компаний по производству автомобилей.

Франция и Великобритания планируют запретить к 2040 году продажу новых дизельных автомобилей и автомобилей, работающих на бензине.