Последнее обновление: 08.04.2019 16:14

Японцы разработали первый электрический мини-экскаватор

Японская машиностроительная компания Komatsu разработала свой первый электрический экскаватор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Komatsu разработала свой первый электрический экскаватор, следуя за автоиндустрией, плавно отказывается от двигателей внутреннего сгорания", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что сам мини-экскаватор весит 4,7 тонны и использует батарею как у автопогрузчиков.

При этом полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу от двух до шести часов.

Как сообщили в Komatsu, сейчас экскаватор проходится фазу тестирования, и вскоре могут начаться коммерческие продажи.

Сам экскаватор будет представлен на выставке в Мюнхене на этой неделе.

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