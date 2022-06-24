Последнее обновление: 24.06.2022 10:34

Toyota отзывает первые электромобили менее чем через 2 месяца после запуска поизводства

Toyota Motor Corp заявила в четверг, что отзывает 2700 своих первых электромобилей (EV) - внедорожников bZ4X из-за риска, что могут оторваться колеса.

Японский регулятор безопасности заявил, что резкие повороты и внезапное торможение могут привести к ослаблению болта ступицы, что повысит риск отрыва колеса от автомобиля. Он сказал, что не знает о каких-то несчастных случаях, вызванных дефектом, передает Reuters.

Все автомобили, отозванные в Японии, еще не были доставлены клиентам, поскольку они были предназначены для тест-драйвов и демонстрации, заявили представители автопроизводителя.

Из 2700 автомобилей 2200 были предназначены для Европы, 260 для Соединенных Штатов, 20 для Канады и 110 для Японии, сообщает компания.

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