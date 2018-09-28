Последнее обновление: 28.09.2018 12:03

В Японии представили на 90% сделанный из пластмассы электромобиль

В Японии представили первый в мире электромобиль, который на 90% сделан из различных видов пластмасс. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, его разработкой занимались ученые Токийского университета совместно с производителями. Отмечается, что за счет использования различных видов пластмасс автомобиль на 40% легче обычного, что открывает новые перспективы для развития энергосберегающих электромобилей.

17 сентября по маршруту в Германии проехал первый в мире поезд, работающий на водородном топливе. Его построила французская машиностроительная компания Alstrom. Состав способен развивать скорость до 140 км/ч и преодолевать порядка 1 тыс. км на одной заправке практически бесшумно. В компании подчеркнули, что у их разработки нулевой уровень выброса вредных веществ в атмосферу.

С 2021 года по маршруту Букстехуде — Куксхафен будут курсировать 14 таких поездов.

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