Последнее обновление: 19.02.2018 12:17

Против строительства аккумуляторного завода под Брестом уже собрали 34 тысячи подписей

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом задумались о местном референдуме.

Как сообщает Белсат, жители города и близлежащих территорий опасаются потенциально опасных выбросов, а власти не видят в этом проблемы, и отвечают брестчанам, что завод будет построен.

На обращение людей в Брестский горисполком с требованием, чтобы на территории города была организована встреча с представителями районных, городских и областных властей с целью обсудить ситуацию вокруг строительства завода, был получен отрицательный ответ. Также большая группа неравнодушных лиц обращалась в Брестский облисполком с различными предложениями, в частности предлагали остановить строительство. Облисполком ответил, что для этого нет никаких оснований.

Сейчас инициативные группы пишут письма в различные инстанции, готовят обращение в администрацию Лукашенко и продолжают собирать подписи. А некоторые группы граждан ставят своей целью организацию местного референдума, на котором предлагается решить, нужно ли Бресту похожее производство. Но механизмов, как этого добиться, активисты пока не изобрели. Напомним, что прецедентов с местными референдумами в Беларуси пока не было.

А вчера должна была состояться встреча главного санитарного врача Брестской области Геннадия Радченко с избирателями. Чиновник баллотируется в депутаты по округу, которому напрямую угрожает строительство завода, но узнав, что на встречу придут граждане, которые будут задавать вопросы относительно завода, Геннадий Радченко на встрече не появился.

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