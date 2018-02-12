Последнее обновление: 12.02.2018 17:49

Geely выделит $5 млрд на производство автомобилей на новых источниках энергии

Категории: Китай Авто

Китайский автоконцерн Geely намерен выделить более $5 млрд на создание в восточно-китайской провинции Чжэцзян базы по производству автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Компания в воскресенье заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией уезда Чансин, на территории которого будут созданы автосборочное предприятие, завод по производству коробок передач и индустриальный парк автозапчастей. Проект будет реализован в два этапа. Строительство в рамках первого этапа, как ожидается, начнется в октябре текущего года.

По итогам 2017 года в КНР было выпущено 794 тыс. и продано 777 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. Согласно данным министерства промышленности и информатизации Китая, по этим показателям страна уже три года подряд занимает лидирующую позицию в мире.

В прошлом году китайское правительство поставило задачу увеличить к 2020 году объем производства и продаж NEV до 2 млн единиц в год.

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