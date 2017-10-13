За полугодие в Китае отозвано 4,8 млн авто из-за неисправностей

В январе-июне в Китае было отозвано 4,8 млн автомобилей с неисправностями, что на 15% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Главного государственного управления технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Между тем американская Ford Motor Co. отложила запланированный отзыв автомобилей Fiesta ST с китайского рынка в связи с задержкой доставки запчастей для проведения замены.

Теперь планируется, что кампания начнется 20 ноября, что более чем на 2 месяца позже установленного первоначально срока, сообщает агентство "Синьхуа". Отзыву подлежат 435 импортных автомобилей, выпущенных с 15 февраля 2013 года по 11 ноября 2014 года.

Из-за дефекта системы охлаждения двигателя может происходить утечка охлаждающей жидкости, которая может привести к возгоранию двигателя.