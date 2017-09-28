Последнее обновление: 28.09.2017 18:03

Власти Китая вводят квоты продаж на автомобили на альтернативном топливе

Власти Китая с 2019 года вводят жесткие минимальные квоты на продажу электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями и автомашин на альтернативном топливе - так называемых New Energy Vehicles (NEV). Об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

С 2019 года компании, ежегодно выпускающие или импортирующие более 30 тысяч обычных автомобилей, должны соблюдать определенные квоты на основании специальной системы баллов. За полностью электрические автомобили производители будут получать больше баллов, чем за машины с гибридным двигателем. За выпуск альтернативных машин, способных преодолевать большие расстояния, предусмотрены дополнительные очки.

В 2019 году компании с годовыми продажами на рынке КНР свыше 30 тысяч автомобилей должны реализовать не менее 10 процентов машин с гибридными или электрическими двигателями. В 2020 году эта квота увеличится до 12 процентов.

За невыполнение квот компании будут обязаны либо покупать баллы у других фирм, либо платить штрафы. Первоначально квоты в размере 8 процентов планировалось ввести еще в 2018 году, но правительство ФРГ на переговорах с Пекином добилось смягчения требований.

Введение квот в более ранние сроки только усилит нажим на немецкие автоконцерны VW, BMW и Daimler, для которых КНР является крупнейшим рынком сбыта, отмечает агентство dpa.

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