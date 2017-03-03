В Шанхае около 60% автобусов переведут на экологические источники энергии

Власти Шанхая планируют перевести около 60% всех автобусов города на экологические чистые источники энергии, пишет в пятницу газета Shanghai Daily со ссылкой на местную транспортную комиссию.

Сообщается, что это часть плана местных властей по развитию "зеленой" и "умной" транспортной системы Шанхая. Количество автобусов, которые планируется перевести на экологически чистые источники энергии, и сроки не уточняются.

Кроме того, власти Шанхая планируют развивать сервис по аренде автомобилей на чистой энергии.

В свою очередь власти Пекина планируют заменить все такси города на автомобили, использующие так называемые новые источники энергии (new energy vehicles, NEV). В настоящий момент по улицам китайской столицы ездят 71 тысяча такси, из которых 67 тысяч автомобилей на горючем топливе — в основном на бензине и дизеле. По предварительным расчетам, на замену всех таких такси потребуется около 9 миллиардов юаней (1,31 миллиарда долларов США). Сообщается, что этот шаг направлен на сокращение загрязнения окружающей среды.

Машины на новых источниках энергии — это, в основном, электромобили, гибриды, а также автомобили, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

Ранее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй сообщил, что в Китае в 2016 году было продано 507 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. При этом количество произведенных авто на чистой энергии в КНР в прошлом году достигло 517 тысяч. По словам министра, всего к настоящему моменту в Китае продано более 1 миллиона таких автомобилей — это более 50% от мирового показателя. Ранее Мяо Вэй говорил, что Китай планирует к 2020 году увеличить производство автомобилей на новых источниках энергии до 2 миллионов в год.