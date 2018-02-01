Квартальная прибыль Microsoft превысила ожидания за счет облачных сервисов

Microsoft Corp в среду отчиталась о прибыли, превзошедшей прогнозы Уолл-стрит, благодаря росту подразделения облачных вычислений, однако отразила в балансе разовое списание в размере $13,8 миллиарда из-за реформы налогового законодательства в США.

Выручка от флагманского сервиса облачных вычислений Azure - прямого конкурента облачных платформ Amazon Web Services от Amazon.com Inc - выросла более чем на 90 процентов десятый квартал кряду.

Выручка подразделения, которое Microsoft называет интеллектуальным облачным сегментом, выросла на 15,3 процента до $7,8 миллиарда во втором квартале с учетом 98-процентного роста выручки от Azure. Опрошенные Рейтер аналитики в среднем ждали выручку в размере $7,51 миллиарда.

В результате налоговых расходов Microsoft получила чистый убыток в размере $6,30 миллиарда, или 82 центов на акцию, в квартале, завершившемся 31 декабря, против прибыли в $6,27 миллиарда, или 80 центов на акцию, годом ранее.

Без учета разовых статей баланса компания заработала 96 центов на акцию против консенсус-прогноза на уровне 86 центов на акцию.

Другие бизнесы Microsoft также показали рост. Выручка подразделения, в которое входит сервис Office 365, увеличилась на 24,7 процента до $8,95 миллиарда. Выручка сегмента, включающего Windows, Xbox и Surface, выросла на 2,36 процента до $12,17 миллиарда.

Общая выручка увеличилась на 12 процентов до $28,92 миллиарда, в то время как аналитики ждали выручку в размере $28,40 миллиарда.