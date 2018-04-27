Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Результаты Microsoft превзошли прогнозы благодаря сервисам Azure, Office

Microsoft Corp в четверг отчиталась о превысившей ожидания Уолл-стрит квартальной прибыли, так как технологическая компания увеличила число корпоративных пользователей облачных сервисов Azure и офисных приложений Office 365.

Облачные сервисы в последнее время являются основным драйвером роста показателей Microsoft, поскольку все больше компаний стремятся сократить расходы на хранение данных, переходя на программное обеспечение, основанное на облачных технологиях, и перенося приложения в центры хранения данных.

Выручка от флагманской платформы облачных вычислений Microsoft, Azure, конкурирующей с Amazon Web Services (AWS) от Amazon.com Inc, выросла на 93 процента в третьем квартале финансового года, завершившемся 31 марта.

Выручка подразделения, в которое входит Office 365, выросла на 17 процентов до $9 миллиардов, тогда как опрошенные Reuters аналитики в среднем ожидали показатель в размере $8,73 миллиарда.

Выручка подразделения персональных компьютеров увеличилась на 13 процентов до $9,9 миллиарда.

Общая выручка компании выросла на 16 процентов до $26,82 миллиарда против консенсус-прогноза на уровне $25,77 миллиарда.

Чистая прибыль увеличилась до $7,42 миллиарда, или 95 центов на акцию, против $5,49 миллиарда, или 70 центов на акцию, за аналогичный квартал прошлого года. Аналитики ждали прибыль в размере 85 центов на акцию.

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