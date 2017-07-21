Квартальная прибыль Microsoft превысила прогнозы благодаря облачным сервисам

Microsoft в четверг отчиталась о хорошей прибыли в четвертом квартале финансового года благодаря быстрорастущему облачному бизнесу, породив надежды на то, что компания вновь набирает обороты после застоя.

Выручка облачного подразделения, которое включает флагманскую платформу Azure и серверные продукты, выросла примерно на 11 процентов до $7,43 миллиарда в квартале, завершившемся 30 июня.

Аналитики в среднем ждали выручку облачного подразделения на уровне $7,32 миллиарда, свидетельствуют данные исследовательской фирмы FactSet. Выручка от Azure, прямого конкурента облачных платформ AWS компании Amazon.com, за квартал выросла почти вдвое (bit.ly/2oQAzSJ).

В то же время выручка подразделения персональных компьютеров, включающего операционную систему Windows и планшеты Surface, снизилась на 2 процента.

Microsoft сообщила, что отразила в балансе связанное с реструктуризацией списание на сумму $306 миллионов после реорганизации команд продаж и маркетинга, о которой компания объявила ранее в июле. Реструктуризация привела к сокращению тысяч сотрудников Microsoft.

Чистая прибыль Microsoft увеличилась более чем вдвое до $6,51 миллиарда, или 83 центов на акцию, с $3,12 миллиарда, или 39 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением разовых статей баланса составила 98 центов на акцию.

Скорректированная выручка выросла на 9,1 процента до $24,7 миллиарда.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ждали скорректированную прибыль в 71 цент на акцию и выручку на уровне $24,27 миллиарда.