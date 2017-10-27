Прибыль Microsoft превзошла прогнозы за счет облачных сервисов

Microsoft Corp отчиталась в четверг о превзошедшей ожидания квартальной прибыли за счет роста корпоративного спроса на облачные сервисы и восстановления показателей подразделения, занимающегося разработкой ПО для персональных компьютеров.

Microsoft переключила внимание на быстрорастущие облачные приложения и платформы, что помогает компании справиться с вялым спросом на персональные компьютеры. Под руководством генерального директора Сатьи Наделлы облачное подразделение стало главным источником роста компании.

Выручка подразделения увеличилась почти на 14 процентов до $6,92 миллиарда в первом квартале финансового года, завершившемся 30 сентября. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,70 миллиарда, показали данные компании FactSet.

Выручка от Azure, прямого конкурента облачных платформ AWS компании Amazon.com и предложений Google, IBM и Oracle Corp, увеличилась на 90 процентов по сравнению с повышением на 97 процентов кварталом ранее.

Таким образом, валовая маржа подразделения облачных вычислений, достигла 57 процентов, сообщила директор Microsoft по связям с инвесторами Стефани Родригес.

Выручка подразделения персональных компьютеров, крупнейшего по объему выручки, снизилась на 0,2 процента до $9,38 миллиарда, но существенно превзошла консенсус-прогноз аналитиков на уровне $8,81 миллиарда.

Чистая прибыль технологической компании составила $6,58 миллиарда, или 84 цента на акцию, против $5,67 миллиарда, или 72 центов на акцию, годом ранее.

Выручка выросла на 12 процентов до $24,54 миллиарда.