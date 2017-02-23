Tesla назвала сроки запуска нового автомобиля в серийное производство

Новый электромобиль Model 3 американской компании Tesla выйдет в массовое производство в сентябре 2017 года, в июле оно начнется в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечает Tesla, в 2017 году планируется выпускать до 5 тыс. автомобилей, а в 2018 году нарастить производство до 10 тыс. в неделю.

На текущей неделе были созданы прототипы электрокара, которые уже прошли тесты на безопасность в случае ДТП. Как отметили в Tesla, опытные образцы показали хорошие результаты.

Новая модель Tesla была представлена 31 марта 2016 года. Как сообщается на сайте компании, стартовая цена составит $ 35 тыс. Электрокар сможет проехать без подзарядки 346 км. В течение шести секунд он может развить скорость до 60 км/ч. Салон автомобиля пятиместный. Машины оборудована автопилотом.

Как отмечается в сообщении компании, спрос на модели Tesla, а именно на седан и кроссовер Model S, вырос на 49% по сравнению с 2016 годом. В этом году компания планирует выпустить 47–50 тыс. таких автомобилей.