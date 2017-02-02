Tesla Motors сообщила о смене названия

Компания Tesla Motors Inc., занимающаяся производством электромобилей, сменит название на Tesla Inc. Об этом компания направила уведомление в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Как отмечает CNN Money, решение убрать из названия слово Motors напоминает об амбициях компании выйти за рамки продажи электромобилей и создать «энергетическую империю». Издание отмечает, что в Tesla отказались комментировать смену названия.

В ноябре прошлого года Tesla закрыла сделку по приобретению выпускающей солнечные батареи SolarCity. 5 января пресс-служба Tesla сообщила, что компания совместно с Panasonic займется серийным производством литий-ионных батарей на заводе Gigafactory в штате Невада.