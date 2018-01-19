Спад добычи в Венесуэле поддерживает выравнивание баланса на нефтяном рынке - МЭА

Баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти быстрыми темпами восстанавливается, в том числе за счет сокращения предложения сырья из Венесуэлы, добыча нефти в которой в 2017 году рухнула до многолетних минимумов и, как ожидается, продолжит снижаться в 2018-м, сообщило в пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА).

В декабре объем производства нефти в Венесуэле опустился до 1,61 миллиона баррелей в сутки.

“Учитывая огромный долг Венесуэлы и то состояние, в котором находится ее нефтяная отрасль, нельзя исключать, что в этом году добыча в стране снизится еще больше... Финансовые санкции США только усложняют дело”, – следует из обзора.

Экономика Венесуэлы, которая опирается на нефтяные доходы, рухнула вслед за обвалом цен на сырье в 2014 году. Венесуэльская госкомпания PDVSA едва находит средства для бурения скважин и поддержания работы трубопроводов, портов и других объектов нефтяной инфраструктуры.

Добыча нефти Организации стран-нефтеэкспортеров ОПЕК в декабре снизилась до 32,23 миллиона баррелей в сутки, за счет чего МЭА оценило приверженность группы условиям глобального пакта на уровне 129 процентов.

ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце ноября прошлого года договорились продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца 2018-го.

Если производители ОПЕК+ продолжат строго выполнять условия сделки, то рынок придет к балансу в 2018 году, говорится в обзоре.

Глобальное предложение нефти в декабре сократилось на 405.000 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до 97,7 миллиона баррелей в сутки. Помимо Венесуэлы, свой вклад в его снижение внесли перебои с производством сырья в Северном море, пишет МЭА.

По расчетам агентства, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре снизились четвертый месяц подряд и, как ожидается, продолжили понижательную динамику в декабре.

МЭА также повысило прогноз прироста предложения нефти из не входящих в ОПЕК стран на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2018 году за счет наращивания добычи сырья в США, Канаде и Бразилии. В прошлом году прирост составил 0,7 миллиона баррелей в сутки.

При этом ведомство сохранило прогноз роста глобального спроса на нефть в текущем году на уровне 1,3 миллиона баррелей в сутки против 1,6 миллиона баррелей в сутки в 2017-м, говорится в обзоре.

Прогнозируемое ослабление спроса МЭА связывает с последствиями удорожания нефти и изменениями в балансе потребления сырья в Китае.