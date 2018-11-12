Последнее обновление: 12.11.2018 10:44

Венесуэла намерена увеличить добычу нефти в первом полугодии 2019 года

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019 году с текущего уровня в 1,5 млн б/с, сообщил журналистам министр нефти страны министр нефти страны Мануэль Кеведо.

При этом, по его словам, в ноябре Венесуэла хочет увеличить добычу до 1,6 млн б/с.

Кеведо уточнил, что Венесуэла хочет в 2019 году увеличить производственные мощности также на 1 млн б/с. Добыча в следующем году будет зависеть от решений ОПЕК+, отметил министр.

В воскресенье в Абу-Даби проходит заседание министров мониторингового комитета сделки ОПЕК+. Через 1,5 месяца формально заканчивается сделка 25 нефтедобывающих стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи по сравнению с уровнем октября 2016 года.

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