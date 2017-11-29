Последнее обновление: 29.11.2017 13:30

В Венесуэле заявили об увеличении добычи нефти на миллион баррелей в сутки

Венесуэла должна в ближайшее время увеличить добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки, соблюдая при этом договоренности по сделке ОПЕК+, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

В октябре этого года добыча нефти венесуэльской государственной компании PDVSA, по данным ОПЕК, впервые за 28 лет составила менее 2 миллионов баррелей в сутки. Всего с 2015 года по октябрь 2017 года добыча снизилась почти на 700 тысяч баррелей.

По словам Мадуро, компании также необходимо восстановить перерабатывающие мощности и развить нефтехимическую составляющую, а также покончить с коррупцией.

Ранее Мадуро неоднократно высказывался за увеличение объемов сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Вопрос о его дальнейшем продлении будет обсуждаться в четверг в Вене на министерской встрече всех 24 государств соглашения.

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