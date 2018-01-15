Венесуэла готова нарастить добычу нефти для преодоления социального кризиса

В борьбе с нарастающим продовольственным кризисом и учащающимися на его фоне случаями мародерства власти Венесуэлы готовы наращивать добычу нефти.

"Мы снова приближаемся к добыче нефти на уровне 1,9 млн баррелей в день", - заявил в воскресенье, 14 января, вице-президент страны по вопросам развития территориального социализма и министр нефтяной промышленности Мануэль Кеведо.

По словам чиновника, одновременно возглавляющего государственный нефтяной концерн PDVSA, Венесуэла намерена выйти на уровень добычи, превышающий 2 млн баррелей в сутки. Рост добычи и мировых цен на нефть должен способствовать преодолению глубочайшего социального кризиса в истории страны, 90 процентов экспортной выручки которой приходится на продажу углеводородов.

Венесуэла входит в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая 30 ноября 2016 года достигла соглашения об ограничении ежедневных объемов добычи. Главной целью соглашения было поднять мировые цены на углеводороды. Десять дней спустя к соглашению присоединились 11 независимых стран-производителей, в том числе Россия. Совокупно добыча была сокращена на 1,8 млн баррелей в сутки.

Спустя год действие соглашения было продлено, хотя уже тогда президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение об увеличении нефтедобычи. 12 января министр энергетики РФ Александр Новак рассказал агентству ТАСС, что на ближайшем заседании мониторингового комитета, созданного участниками соглашения для контроля за его соблюдением, могут рассматриваться вопросы выхода из сделки. А руководителя нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов в тот же день заявил, что условием выхода из сделки ОПЕК+ может стать устойчивая цена на нефть в 70 долларов за баррель, передает "Интерфакс". По состоянию на 12 января цена нефти марки Brent на Московской бирже составляла 69,86 долларов за баррель.