КНДР и Республика Корея договорились пройти на Олимпиаде под одним флагом

На церемонии открытия Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане команды Северной и Южной Кореи будут идти вместе под одним флагом.

Сегодня представители КНДР и Южной Кореи провели переговоры в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. В итоге стороны согласились пройти на церемонии открытия Олимпиады вместе под одним общим флагом, на котором будет изображен Корейский полуостров. Об этом сообщает Sport Arena.

В конце недели это решение должен утвердить Международный олимпийский комитет (МОК). Также обсуждается возможность выступления на Олимпиаде объединенной сборной Северной и Южной Кореи по женскому хоккею.

Напомним, что из-за напряженных отношений между КНДР и Южной Кореей участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане долгое время было под вопросом. Однако в итоге правительство КНДР все же решило отправить на Олимпиаду не только спортсменов, но и оркестр из 140 музыкантов и высокопоставленную делегацию.

Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 года состоится 9 февраля.