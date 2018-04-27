Лидеры обеих Корей решили добиваться полной денуклеаризации полуострова

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились в ходе саммита в разделяющей две страны демилитаризованной зоне совместно работать над «полной денуклеаризацией» Корейского полуострова, сообщает агентство «Рёнхап».

«Южная и Северная Корея подтверждают свою общую цель — добиться для Корейского полуострова безъядерного статуса», — цитирует агентство декларацию, подписанную по итогам саммита лидерами двух государств.

Ради достижения этой цели оба государства, как отмечается в декларации, готовы принять поддержку со стороны международного сообщества.

В начале апреля переговоры с Ким Чен Ыном провел побывавший в КНДР директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп выдвинул в госсекретари (утвержден на этом посту сенатом Помпео был только 26 апреля). Комментируя этот визит, сам Трамп написал на своей странице в Twitter, что встреча Помпео с корейским лидером прошла «очень гладко» и сейчас прорабатываются детали американо-северокорейской встречи на высшем уровне. Как ожидается, одной из тем такого саммита может стать именно ядерное разоружение КНДР.

«Денуклеаризация станет великим событием для всего мира, но также и для Северной Кореи», — написал на своей странице в Twitter Трамп.

21 апреля Ким Чен Ын объявил, что КНДР замораживает ракетные и ядерные испытания, а также закрывает ядерный полигон на севере республики.