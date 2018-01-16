Лукашенко назвал Беларусь донором безопасности в европейском регионе

Беларусь являясь миролюбивым европейским государством, выступает в качестве донора безопасности в регионе, заявил Лукашенко 16 января, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

"Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня - это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе. Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика.

"В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике", - сказал он.

Приняты также важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

"В Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации", - сказал Лукашенко.

По его словам, это предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с государствами на всех континентах.

"Наша страна открыта новым идеям, проектам, инициативам. Уверен, что в качестве послов вы приложите максимум усилий для придания позитивной динамики политическим и торгово-экономическим контактам", - сказал Лукашенко.

Сегодня он принял верительные грамоты послов 12 государств: Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии.