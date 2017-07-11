Беларусь должна "вгрызаться" в европейский рынок - Лукашенко

Беларусь не должна упустить благоприятные условия, связанные с улучшением отношений с Евросоюзом, и "вгрызаться" в европейский рынок. Об этом заявил Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси.

"Дальнейшая нормализация отношений с Евросоюзом остается в числе наших важных внешнеэкономических приоритетов. Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с ЕС. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным торговым партнером и важным источником технологий и инвестиций", - заявил он.

Касаясь отношений с ЕС, Лукашенко напомнил, что "санкции с предприятий сняли, нет больше квот на поставки белорусского текстиля, есть подвижки в позиции ЕС по взаимодействию с Беларусью с европейским инвестиционным банком и европейским банком реконструкции и развития, по вступлению в ВТО".

Лукашенко также заявил, что Минск заинтересован продолжать "системное наращивание экономического взаимодействия с США".

"Мы заинтересованы в устойчивом и беспрепятственном доступе белорусских товаров и услуг на емкий и платежеспособный рынок США. Кроме того, хотим привлечь американские капиталовложения, технологии и участвовать в производственной кооперации с компаниями этой страны", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что в этом направлении работа пока "не просто слабая, а отвратительная".