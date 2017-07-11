Лукашенко намерен выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно"

Беларусь должна повышать свою роль в международной политике, пора "во весь голос заявлять о себе на мировой арене" и выстраивать "внешнеполитическую деятельность более масштабно и наступательно". Об этом заявил Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси.

"Сейчас так важно сконцентрировать внимание на определении и решении приоритетных задач нашей деятельности на международной арене… первое направление – повышение роли Беларуси в мировой политики. Все основания для этого у нас имеются", - считает он.

По его словам, несмотря на то, что Беларусь - молодое суверенное государство, государственные образования, преемницей которых она является, были полноправными участниками происходивших в регионе событий.

"Определенный исторический опыт активной внешней политики у нас есть", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что "современный этап развития белорусского государства требует выстраивать нашу внешнеполитическую и экономическую деятельность по-новому – более масштабно и наступательно".

"Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что это нужно "не ради удовлетворения каких-то амбиций, а ради укрепления политического и экономического суверенитета страны".

Лукашенко добавил, что "без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие".

"Если нет проектов, то нет эффективной работы", - сказал он.

Лукашенко также добавил, что "сегодня ради укрепления авторитета страны необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников – не ссориться, а дружить со всеми".

"Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали. Только тогда с уверенностью можно рассчитывать на установление взаимовыгодных отношений", - сказал он, подчеркнув, что Беларусь это давно делает, и многовекторность – одно из приоритетов белорусской внешней политики.