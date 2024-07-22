Лукашенко "заякорил" Беларусь в РФ и Китае, но хочет сотрудничать с ЕС

Россия и Китай - традиционные партнеры Беларуси, но надо находить пути сотрудничества и со странами Европейского союза. Об этом заявил Лукашенко на совещании по вопросам развития белорусской промышленности.

"Наши основные два партнера - Россия и Китай. Это наши традиционные партнеры. Это наш "якорь". Мы заякорились. И если кто-то думает, что "вот мы уйдем из России и Китая, завтра нас примут с распростертыми руками" - чепуха полная. Да, мы небольшая экспортная экономика. Но надо понимать, что это миллиарды долларов. Конкуренция серьезная, и с нашими товарами нас нигде никто особо не ждет. Поэтому Россия и Китай, особенно Россия, - это наш традиционный рынок. Экономика - тут никуда не денешься", - посетовал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Беларусь успешно развивает отношения и с другими дружественными странами, не теряются контакты с Европейским союзом.

"Это наши соседи - Европейский союз. С ними надо найти пути сотрудничества. Если им надо что-то купить, а нам надо продать у них на рынке - это обоюдовыгодный интерес. Как бы политики ни пытались возвести барьеры, если бизнесу надо, он найдет пути для того, чтобы пробиться на те или иные рынки", - заявил Лукашенко.