МВФ видит главным вызовом для Казахстана проблемы банковского сектора

Основная проблема, с которой столкнулся Казахстан, - очистка банковской системы, обремененной плохими кредитами, на фоне адаптации к низким ценам на нефть, сказал Reuters глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Казахстане.

Значительная доля общих активов банков Казахстана, составляющих $80 миллиардов, приходится на кредиты, выданные строительным компаниям, чей бизнес пострадал из-за череды падений стоимости недвижимости.

По другим секторам опирающейся на нефтяные доходы экономики ударило снижение цен на энергоресурсы, которое привело к замедлению роста ВВП Казахстана до 1 процента в прошлом году по сравнению со средним уровнем в 5,5 процента в предыдущем десятилетии.

Заемщики просрочили погашение 12,2 процента кредитов казахстанских банков, свидетельствуют официальные данные. Однако аналитики говорят, что показатель может быть гораздо выше, так как признаны не все плохие кредиты.

Международное агентство Moody's сообщило, что доля проблемных кредитов банков Казахстана, которым оно присвоило рейтинг, в среднем составляет 37 процентов.

Признание и списание этих кредитов может заставить некоторые банки просить помощи государства, а другие - закрыться, сказал глава миссии МВФ в Казахстане Марк Хортон.

"Банки должны признать потери по кредитам, которые у них есть, и безнадежные долги, резервы на них, списать эти кредиты и при необходимости предоставить дополнительный капитал", - сказал он.

Первый вклад должны внести частные акционеры банков, добавил Хортон.

"Затем, если для некоторых банков этого будет недостаточно, а они важны для системы, вмешаться могут Нацбанк и правительство, разработав необходимые решения для кредиторов", - сказал он.

"Нацбанк... должен играть роль лидера команды и руководить процессом, назначая новое руководство, где это необходимо, или оценивая основания для слияния, если ситуация развивается соответствующим образом, а финансирование должно осуществляться из госбюджета".

Более мелкие банки, которые не имеют системного значения, могут быть просто закрыты, если их акционеры не предоставят деньги.

Откладывание подобных мер на потом может в конечном счете оказаться более дорогостоящим, сказал Хортон.

"Самое важное - это четко продвигаться вперед, не оставлять за собой хвостов, не оставлять нерешенными вопросы с некоторыми активами", - сказал он, приведя в качестве примера БТА-банк, некогда крупнейший банк Казахстана, который был национализирован правительством страны в 2009 году.

Казкоммерцбанк, другой крупный казахстанский банк, с тех пор выкупил БТА-банк у государства, однако правительство по-прежнему пытается вернуть активы на миллиарды долларов.

"На примере таких банков, как БТА, мы видим, что его основные проблемы так и не были окончательно решены, они остались, когда банк был интегрирован с Казкоммерцбанком", - сказал Хортон.

"Давно пора это сделать", - сказал он, подразумевая очистку банковской системы.