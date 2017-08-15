Нефть растет в рамках коррекции после снижения днем ранее

Мировые цены на нефть увеличиваются во вторник утром в рамках коррекции после снижения почти на 3% прошлым вечером, что произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно снижения спроса на сырье со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.19 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,24%, до 50,85 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,15% - до 47,66 доллара за баррель. В ходе торгов вторника стоимость нефти обеих марок опускалась почти на 3%.

Опасение участников рынка было вызвано статданными Китая по нефтяному рынку. По данным Национального бюро статистики КНР, нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объем переработки на 0,4% в годовом выражении, до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки.

Этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года, следует из расчетов агентства Рейтер. Агентство также отметило, что данные статистики усилили опасения относительно того, что переизбыток нефтепродуктов в Китае может ослабить его спрос на сырье.

Становится очевидным, что инвесторы сомневаются в способности стран ОПЕК провести ребалансировку нефтяного рынка, считает аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит издание The Wall Street Journal. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), которые приводятся в августовском докладе, ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем - до максимального показателя 2017 года в 32,84 миллиона баррелей в сутки.