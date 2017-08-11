Цены на нефть снижаются на данных по добыче в странах ОПЕК

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются после выхода доклада Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому организация стран-экспортеров нефти ОПЕК в июле увеличила добычу до максимума 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54% - до 51,62 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI также опускалась на 0,74%, до 48,23 доллара за баррель.

Согласно данным доклада МЭА, ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем - до максимального показателя 2017 года в 32,84 миллиона баррелей в сутки. При этом в июле ОПЕК выполнила обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти нефтедобывающих стран (ОПЕК+) на 75% после 78% месяцем ранее.

Около 70% роста добычи нефти в странах ОПЕК приходится на Ливию и Нигерию, говорится в докладе. Добыча нефти в Саудовской Аравии в июле выросла до максимального значения в 2017 году - 10,05 миллиона баррелей в день, но осталась ниже квоты по добыче нефти, установленной по соглашению ОПЕК и стран, не входящих в организацию.

При этом, МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на 400 тысяч баррелей в день по сравнению с июльским прогнозом, до 97,6 миллиона баррелей в день. Прогноз по показателю на 2018 год также был понижен на 400 тысяч баррелей в день - до 99 миллионов баррелей в день. В то же время МЭА повысило свою оценку по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК в 2018 году - на 100 тысяч баррелей в день, до 59,6 миллиона баррелей в день.