После налоговой реформы в США рост ВВП ускорится, а внешнеторговый дефицит сократится

Снижение налогов на прибыль компаний, предусмотренное законопроектом налоговой реформы в США, может не только увеличить прибыль американских компаний, но и поспособствовать возвращению их доходов, которые они регистрируют в других странах с целью уменьшения налогового бремени, пишет The Wall Street Journal.

Текущая ставка налога на корпоративную прибыль в США составляет 35%, что выше, чем практически во всех других развитых странах мира. Из-за этого международные компании стараются снизить долю прибыли, которая облагается налогом в Штатах, используя для этого дочерние компании в других государствах - например, в Ирландии, где ставка налога составляет 12,5%.

Ожидаемое уменьшение налога до 21% (а также другие меры, входящие в законопроект) может поспособствовать тому, что фирмы начнут возвращать прибыль в США, тем самым не только увеличив объем ВВП страны, но и снизив дефицит внешнеторгового баланса - еще одна принципиальная цель для президента Дональда Трампа.

Согласно исследованию, проведенному Фатихом Гуневеном из Университета Миннесоты совместно с тремя коллегами, из-за вывода прибыли компаний за рубеж экономика США лишается ежегодно порядка $280 млрд.

Возврат части этой прибыли в результате налоговой реформы может повысить ВВП США на 0,7%, прогнозирует председатель экономического совета при президенте Кевин Хэссет. Аналитики Deutsche Bank еще более оптимистичны - они ожидают единовременного подъема ВВП на 1,4%, а также сокращения дефицита внешнеторгового баланса на $150 млрд, до порядка $270 млрд.

Отмечается, что указанный подъем ВВП не будет отражать реальный рост дохода американцев, а станет лишь следствием изменений в подсчете финпоказателей.