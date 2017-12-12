Реформа налогов в США обеспечит доппоступления в бюджет $1,8 трлн за 10 лет

Министерство финансов США продолжает настаивать на самоокупаемости налоговой реформы, предложенной республиканцами, хотя приводимые им расчеты вызывают сомнения у многих экспертов.

В ответ на критику налоговой реформы президента Дональда Трампа Минфин опубликовал одностраничный документ с минимумом деталей, в котором прогнозируется, что изменения законодательства усилят рост ВВП в среднем на 0,7 процентного пункта в год в следующие 10 лет, до 2,9%.

Такая динамика обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет в размере $1,8 трлн за 10 лет. Ранее эксперты администрации и Конгресса подсчитали, что льготы, снижение и отмена ряда налогов сократят налоговую выручку на $1,5 трлн за тот же период.

Объединенный комитет Конгресса по вопросам налогообложения (JCT) оценивает дополнительные поступления в результате усиления экономического роста более консервативно - $408 млрд.

Согласно расчетам Минфина, приток налогов усилится преимущественно во второй половине периода, хотя ускорение роста ВВП будет наиболее заметным в первые годы после налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты ведомства объясняют это тем, что сразу после вступления изменений законодательства в силу будут действовать различные отсрочки на сбор налогов.

При этом авторы документа признают, что "некоторые экономисты прогнозируют другие темпы роста".

В ходе пресс-конференции в понедельник руководители министерства приводили в пример рост ВВП в США в последние кварталы, превышавший 3%, и называли оценку в 2,9% в год на протяжении 10 лет "весьма разумной", пишет Financial Times.

Критика со стороны независимых экспертов не заставила себя ждать. "Вместо того, чтобы моделировать макроэкономическое воздействие налогового законопроекта, Минфин просто берет те же фантастические допущения, которые были сделаны в президентском бюджете, и переносит их на налоги", - возмущается глава исследовательской организации "Комитет в поддержку ответственного федерального бюджета" Майя Макгинис.

По словам президента American Action Forum Дага Хольц-Икина, допущения в документе Минфина совпадают с заявлениями в президентском проекте бюджета, при этом главный вопрос в том, какими именно будут последствия итогового варианта налоговой реформы для роста экономики и налоговой выручки.

Один из сотрудников управления налоговой политики (OTP) Минфина ранее заявил The New York Times на условиях анонимности, что администрация Д.Трампа не анализировала последствия экономической реформы. После этого сенатор-демократ Элизабет Уоррен публично потребовала от министра финансов США Стивена Мнучина обнародовать такие данные. Между тем генеральный инспектор Минфина начал расследование с целью установить, существовал ли анализ налоговой реформы на момент публикации в NYT, и как именно OTP проводило расчеты.