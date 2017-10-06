Республиканцы США пытаются ускорить принятие налоговой реформы, несмотря на предостережения ФРС

Республиканцы Конгресса США в четверг попытались ускорить принятие налоговой реформы, в то время как чиновники Федрезерва предупредили, что план снижения налогов президента Дональда Трампа может привести к ускорению инфляции и росту госдолга до опасно высокого уровня.

Контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила проект бюджета на 2018 год 219 голосами против 206. Законопроект включает инструмент, который позволит республиканцам принять налоговую реформу простым большинством голосов в Сенате, где у них 52 места из 100, в обход демократов.

Бюджетный комитет Сената принял собственную резолюцию о бюджете и направил ее на голосование, которое, как ожидается, пройдет после 16 октября.

Трамп и высокопоставленные республиканцы Конгресса надеются принять программу снижения налогов для корпораций, малого бизнеса и физических лиц до января, обещая, что она ускорит рост экономики США, рынка труда и зарплат.

Уолл-стрит выросла после принятия законопроекта о бюджете, а основные индексы обновили рекорды на момент закрытия торгов четверга на фоне оптимизма инвесторов относительно перспективы принятия налоговой реформы до начала первого квартала.

Однако чиновники ФРС выразили сомнения относительно оптимистичного сценария республиканцев, сказав, что, хотя предложенное снижение налогов вызовет расширение экономики в краткосрочной перспективе, оно также спровоцирует ускорение инфляции, увеличение госдолга до опасных уровней и последующее возвращение к росту ВВП ниже среднего.

Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что снижение налогов, если оно не будет нацелено на повышение производительности и скрытого потенциала экономики, может вызвать “нежизнеспособный” рост, который в конечном счете сведут на “пузыри” в стоимости активов, инфляция и возможная рецессия.

Чиновники ФРС обычно воздерживаются от комментариев относительно бюджетной политики. Однако администрация Трампа предлагает снизить налоги для корпораций и физических лиц на $6 триллионов, в то время как многие экономисты считают, что стране не нужны масштабные меры стимулирования.

Критика со стороны ФРС - не первый удар по плану республиканцев.

Демократы ранее раскритиковали налоговую реформу, сказав, что она выгодна богатым слоям населения и приведет к повышению налогов для среднего класса, а также сокращению расходов на социальные программы.

Налоговый план Трампа приведет к повышению дефицита бюджета США примерно на $2,4 триллиона в ближайшие 10 лет, сообщил базирующийся в Вашингтоне аналитический центр Tax PolicyCenter, в то время как госдолг уже превышает $20 триллионов.

“Откуда возьмутся все эти деньги? - сказал член Палаты представителей Джон Ярмут, самый высокопоставленный демократ бюджетного комитета Палаты представителей. - Если вы это слышите, и вы не миллионер, значит, вероятно, от вас”.