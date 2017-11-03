В Конгрессе США представлен проект налоговой реформы Трампа

Комитет по бюджету Палаты представителей Конгресса США вынес в четверг, 2 ноября, на рассмотрение законодателей "Акт о сокращении налогов и рабочих местах" - первый за почти три десятилетия масштабный план всестороннего реформирования американской налоговой системы США.

О намерении кардинально упростить и реформировать налоговую систему президент Дональд Трамп говорил еще на этапе своей избирательной кампании в 2016 году.

Предложения по налоговой реформе в их нынешнем виде предполагают существенное снижение ставок личного подоходного и корпоративного налогов. Последний в США - сейчас один из самых высоких по сравнению с показателями в других странах с развитой экономикой. Максимальную норму обложения для предприятий планируется сократить с нынешних 35 до 20 процентов.

Налоговую систему предлагается упростить таким образом, чтобы вместо семи категорий прогрессивного подоходного налога остались всего три основных, привязанных к размеру доходов: 12, 25 и 35 процентов. Четвертая категория - 39,6 процента - предназначена для отдельных граждан с доходами свыше 500 тысяч долларов (около 429 тысяч евро) и супружеских пар, зарабатывающих от 1 млн долларов (860 тысяч евро) в год.

Кроме того, предполагается уменьшить обложение возвращающегося в страну капитала, предназначенного для дальнейших инвестиций. Наконец, план предусматривает полный отказ от налога на наследство - в первую очередь, когда речь идет о наследовании семейных предприятий.

Первый проект налоговой реформы был представлен Белым домом еще в апреле 2017 года, в нем, однако, "не полностью освещен был ряд ключевых деталей". Сначала Трамп настаивал на снижении корпоративного налога до 15 процентов, однако позднее пошел на уступки республиканцам и согласился на 20.