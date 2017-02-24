Новая администрация США надеется провести налоговую реформу в августе

Новая администрация США надеется согласовать с конгрессом налоговую реформу, предложенную президентом Дональдом Трампом, в августе текущего года, об этом в интервью телеканалу CNBC сообщил глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы сфокусированы на экономическом росте. И очень большое внимание в этом смысле уделяется налоговой реформе. Реформа очень значимая, она будет направлена на упрощение бизнес-процессов и сокращение налогов, чтобы они стали конкурентоспособными по сравнению с другими странами… Мы надеемся предложить ее (реформу) и согласовать с конгрессом в августе", — сказал он.

По его словам, новое правительство плотно работает с лидерами сената и палаты представителей в этой связи.

В середине февраля спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что поддержит налоговую реформу президента США Дональда Трампа.

Также в рамках налоговой реформы конгресс работает с Белым домом по отмене медицинской реформы бывшего президента США (Obamacare), добавил Райан. Он отметил, что за счет "налоговых кредитов" у американцев может появиться возможность большего выбора по медицинской страховке. По его словам, сейчас этот рынок монополизирован несколькими крупными страховыми компаниями. Однако как именно эта система будет работать, он не уточнил.

В начале февраля Трамп пообещал представить в ближайшее время план налоговой реформы. Во время встречи с главами авиакомпаний Трамп заявил, что модернизирует общую инфраструктуру, уменьшит госрегулирование и снизит налоги. Президент назвал свой налоговый план "феноменальным", но не сообщил дополнительных подробностей.