Республиканцы Сената США представили собственный план налоговой реформы

Республиканцы Сената США в четверг обнародовали план налоговой реформы, который отличается от версии Палаты представителей в ряде ключевых вопросов, включая снижение ставки корпоративного налога, налоговые льготы и налог на недвижимость.

Сенаторы сообщили, что, как и Палата представителей, хотят снизить ставку корпоративного налога до 20 с 35 процентов, но не сразу, а только в 2019 году. Это усложняет положение республиканцев, стремящихся осуществить самый масштабный с 1980-х годов пересмотр налогового кодекса.

Палата представителей должна провести голосование относительно налогового законопроекта на следующей неделе после того, как в четверг бюджетный комитет одобрил его.

Сенат пока формально не разработал законопроект. В верхней палате Конгресса у республиканцев менее широкое большинство, поэтому им сложнее добиваться принятия законопроектов, особенно таких противоречивых, как налоговая реформа.

Республиканцы повторили, что намерены добиться принятия законопроекта к концу года. Это станет первым серьезным законодательным достижением президента США Дональда Трампа с момента вступления в должность в январе.

Акции, демонстрировавшие ралли на фоне надежд на снижение корпоративного налога, снизились после обнародования деталей обоих планов. Инвесторы тревожатся из-за различий предложений Сената и Палаты представителей, а также из-за того, что республиканцы верхней палаты предлагают отложить снижение корпоративного налога.

В широком смысле планы обеих палат схожи, призывая к существенному снижению налогов для граждан с высокими доходами и компаний, а также к серьезному пересмотру того, как США взимают налоги с транснациональных корпораций, которым будет крайне выгодно принятие законопроекта.

Демократы считают, что эти предложения являются уступкой богатым и корпорациям и практически ничего не принесут рядовым американцам.

Директор Национального экономического совета США Гэри Кон добавил им аргументов, сказав в интервью телеканалу CNBC: “Больше всего наш налоговый план воодушевил глав крупных компаний”.

Белый дом похвалил бюджетный комитет Палаты представителей и финансовый комитет Сената, выразив уверенность в дальнейшем прогрессе законопроекта.

“Мы добьемся, чтобы он (законопроект) пересек финишную черту”, - сказал спикер Палаты представителей Пол Райан.

Одно из главных противоречий планов двух палат касается льгот, которые сейчас доступны американцам в отношении государственных и местных налогов. План Сената предусматривает полную отмену этих вычетов. Предложение Палаты представителей подразумевает отмену вычетов для государственного и местного дохода и налога с продаж, но сохраняет вычет для налога на недвижимость, ограничивая его размер $10.000.

Лидер демократов Сената Чак Шумер сказал, что отмена этих вычетов и некоторые другие предложения республиканцев навредят среднему классу.

“Принятие этого плана не поможет республиканцам выбраться из ямы, в которой они оказались... Это может обернуться вашей политической гибелью”, - сказал он.

Еще одно расхождение - налог на наследуемую недвижимость. Сенаторы оставят его в силе, но расширят льготы. Республиканцы Палаты представителей также предлагают расширить льготы и отменить налог в течение шести лет.

Оба законопроекта приведут к увеличению дефицита госбюджета на $1,5 триллиона за 10 лет, что раньше вызвало бы критику со стороны республиканцев.