Норматив обязательной продажи валютной выручки с 1 октября снижается до 10%

C 1 октября 2017 года снижается с 20% до 10% размер обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования – резидентов. Соответствующая норма закреплена постановлением Нацбанка от 6 сентября 2017 года № 368-1.

"Данное решение принято в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее", - говорится в комментарии регулятора.

Как ожидается, снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте "будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования Республики Беларусь и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)".