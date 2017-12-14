Продажи автомобилей в ЕС в ноябре выросли на 5,9%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в ноябре 2017 года выросли на 5,9%, как и в октябре, на фоне благоприятных экономических условий, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах ЕС (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) в ноябре увеличились до 1 млн 216,7 тыс. автомобилей.

В январе-ноябре продажи в странах ЕС выросли на 4,1%, до 14,05 млн автомобилей.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Норвегии и Швейцарии в октябре было продано 1,258 млн машин, что на 5,8% больше, чем годом ранее. За 11 месяцев 2017 года продажи в этой группе повысились на 4%, до 14,493 млн машин.

Рост продаж автомобилей в прошлом месяце был отмечен почти на всех основных рынках ЕС. Так, в Германии, которая является лидером Европы по продажам автомашин, наблюдалось увеличение на 9,4%, до 302,6 тыс., во Франции, втором по величине рынке - на 10,3%, до 180 тыс. машин, в Италии - на 6,8%, до 156,3 тыс., в Испании - на 12,4%, до 104,2 тыс.

В Великобритании, однако, снова отмечено снижение продаж в ноябре - на 11,2%, до 163,5 тыс. автомобилей.

Максимальный рост продаж машин среди стран ЕС в прошлом месяце был зафиксирован в Литве (+57,4%). В Болгарии продажи подскочили на 55%, в Венгрии - на 31,4%.

Тем временем, в Ирландии показатель упал на 9%, на Кипре - на 12,5%.

Лидером европейского авторынка в ноябре осталась группа Volkswagen. Ее продажи в ЕС увеличились на 5,5% - почти до 300 тыс. автомобилей, однако ее доля рынка уменьшилась с 24,7% до 24,6%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen повысилось на 2,6%. Продажи Audi поднялись на 3,9%, Skoda - на 11,4%, Seat - на 11,8%. Объемы реализации Porsche уменьшились на 0,1%.

Доля PSA Group на европейском рынке взлетела в ноябре с 9,3% до 16,2%. Компания увеличила продажи на 83,3%, до 196,65 тыс. Столь значительный рост объясняется приобретением брендов Opel и Vauxhall, совокупные продажи которых в прошлом месяце превысили 70 тыс. Число проданных машин марки Peugeot повысилось на 20,7%, Citroen - на 14,8%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, увеличила продажи в ЕС в ноябре на 10,1% - до 137 тыс. автомобилей, доля компании на рынке региона повысилась до 11,3% с 10,8%. Продажи автомобилей бренда Renault выросли на 5,3%, Dacia - на 24,3%. Число проданных в Европе автомобилей Lada подскочило на 39,8% (до 464 штук).

Продажи FCA Group на европейском рынке снизились в прошлом месяце на 1,3%.

Ford увеличил продажи в ЕС в ноябре на 4,2%, Daimler - на 2,9%, BMW - на 2,5%. Вместе с тем GM, продавший свои европейские бренды PSA, сократил присутствие на рынке на 99,9%.