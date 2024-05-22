Рост продаж автомобилей в ЕС в апреле составил 13,7%, с начала года - 6,6%

В апреле продажи автомобилей в Европейском союзе увеличились на 13,7% относительно того же месяца прошлого года и составили 913,995 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Уверенный рост был отмечен на всех четырех крупнейших рынках ЕС.

В Германии продажи в апреле выросли на 19,8% и составили 243,102 тыс. автомобилей. Во Франции продажи повысились на 10,9% до 146,977 тыс. единиц, в Италии - на 7,7% до 135,318 тыс., в Испании - на 23,1% до 92 тыс.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце выросло на 12% и составило 1,08 млн. В Великобритании продажи выросли на 1% до 134, 274 тыс. единиц.

В марте продажи автомобилей в ЕС снизились на 5,2%, в Европе в целом - на 2,8%.

Реализация электромобилей в ЕС в апреле увеличилась на 14,8% до 108,552 тыс. единиц. Доля электромобилей в общем объеме продаж на европейском рынке осталась на уровне около 12%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе в прошлом месяце увеличились на 15,5% до 254,02 тыс., Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 1,7% до 152,24 тыс., Renault - на 11% до 101,44 тыс.

Реализация машин японской Toyota Group повысилась на 8,1%, южнокорейской Hyundai Group - упала на 12,6%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в ЕС в апреле на 11,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 4,2%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 11,54 тыс. машин, что на 3% больше, чем годом ранее.

В январе-апреле продажи автомобилей в ЕС выросли на 6,6%, составив 3,68 млн.