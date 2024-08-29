Продажи автомобилей в ЕС в июле выросли на 0,2%, за 7 месяцев - на 3,9%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в июле увеличились на 0,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 852,05 тыс. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

В Италии продажи увеличились на 4,7%, в Испании - на 3,4%, в то время как во Франции показатель сократился на 2,3%, в Германии - на 2,1%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце выросло на 0,4% и достигло 1,025 млн. В том числе в Великобритании продажи повысились на 2,5%.

Реализация электромобилей в Евросоюзе упала на 10,8% до 102,7 тыс. Доля электромобилей в общем объеме продаж на рынке ЕС сократилась до 12,1% с 13,5% годом ранее. Главным негативным фактором стало падение продаж электрокаров в Германии на 36,8%, которое не мог компенсировать рост реализации в Бельгии на 44,2%, в Нидерландах на 8,9% и во Франции на 1%.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС сократились в июле на 2,2%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 5,2%, Renault - на 1,7%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи на 2,8%, его конкурент Mercedes-Benz - на 1,9%.

Южнокорейская Hyundai Group сократила продажи на 4,9%, японская Toyota Group - нарастила на 21,9%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в Евросоюзе 11,6 тыс. машин, что на 14,7% меньше показателя за июль прошлого года.

За семь месяцев 2024 года продажи автомобилей в ЕС повысились на 3,9%, составив 6,537 млн. Реализация электромобилей в январе-июле сократилась на 0,4%, до 815,4 тыс.