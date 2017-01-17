В Европе выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в ЕС по итогам 2016 года выросли на 6,8% — до 14,6 миллиона единиц, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

"Эта позитивная тенденция является признаком того, что несмотря на политическую нестабильность и экономическую неопределенность, которые последовали за ключевыми событиями 2016 года, такими как Brexit или референдум в Италии, доверие потребителей остается устойчивым", — говорится в сообщении.

Лидером по росту продаж по итогам года стал автопроизводитель Jaguar Land Rover Group, он увеличил продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 22,8%. У Honda показатель вырос на на 20,6%, а реализация машин FCA Group выросла на 14,4%. Продажи французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen сократились на 0,2%, а Volkswagen Group — выросли на 3,5%.

Самый значительный рост продаж за 2016 год был отмечен в Венгрии (на 25,1%), в Хорватии (на 23,5%) и на Кипре (на 22,2%). Следом за ними идут Литва (18,9%) и Латвия (18,8%).

Продажи новых автомобилей в ЕС в декабре 2016 года выросли на 3%, до 1,144 миллиона единиц, что является рекордным показателем для этого месяца, говорится в отчете. Suzuki, Daimler и Renault стали одними из лидеров в отчетном месяце, увеличив продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 20,1%, 17,1% и 13,6% соответственно. Продажи французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen упали на 15%, а Volkswagen Group — увеличились на 6,7%.

Самый значительный рост продаж в декабре был отмечен в Хорватии (на 82,4%), Венгрии (на 37,4%) и Португалии (на 29,3%). Следом за ними идет Ирландия (25%) и Словения (18,8%).