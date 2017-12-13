Последнее обновление: 13.12.2017 15:59

За вход в римский Пантеон придется заплатить

В 2018 году вход в один из самых известных архитектурных памятников Древнего Рима - Пантеон - будет платным.

Как сообщает The Local со ссылкой на Министерство культуры Италии, плату введут с 2 мая 2018 года. Билет обойдется в два евро. При этом посещение богослужений останется бесплатным.

Доходы от сбора направят на развитие и защиту памятника, поддержание и обеспечение безопасности для посетителей.

Пантеон был построен в 126 году н.э. по приказу императора Адриана как место почитания античных богов. Древнейшее здание практически в целости сохранилось с момента постройки более2000 лет назад.В 609 году языческий храм был освящён как христианская церковь Святой Марии и Мучеников. Здесь находятся захоронения известных людей Италии, к примеру, художника Рафаэля.

Храм уникален своей крышей, сохранившейся с римских времен. Бетонный купол диаметром 43,3 м построен по утраченной технологии. Это самый большой купол без арматуры в мире. В центре купола находится круглое отверстие диаметром 9 м — так называемый окулюс. Это единственное отверстие, через которое в храм проникает дневной свет. В полдень световой столб наиболее ярок (благодаря ориентации на юг) и не "растекается" по объему храма.

В прошлом году Пантеон посетилиоколо восьми миллионов человек.

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