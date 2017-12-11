Последнее обновление: 11.12.2017 18:11

В Саудовской Аравии откроют первые кинотеатры

Первые кинотеатры начнут работать в Саудовской Аравии, где до недавнего времени массовые развлечения находились под запретом, с марта 2018 года, говорится в сообщении министра культуры и информации королевства Аввада аль-Аввада.

"Генеральная комиссия по аудиовизуальным медиа начала процесс по выдаче лицензий кинотеатрам, мы ожидаем, что первые кинотеатры откроются в марте 2018 года. Открытие кинотеатров станет катализатором для экономического роста и диверсификации экономики", — отметил министр, который возглавляет эту комиссию.

Кинотеатры в Саудовской Аравии были запрещены в начале 1980-х годов прошлого века.

Экономическая программа развития Саудовской Аравии до 2030 года предусматривает серьезный рост развлекательного сегмента, что вынудит королевство отказаться от крайне консервативной политики раздельного существования мужчин и женщин.

Как ожидается, к 2030 году в королевстве будут действовать более 300 сетей кинотеатров, которые станут показывать фильмы для широкой публики на более чем 2 тысячах экранов.

Впервые за много лет в этом году в королевстве прошли концерты известных арабских и международных поп-звезд.

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