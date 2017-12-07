Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал Иерусалим столицей Израиля. О своем решении он объявил в заявлении, сделанном в Белом доме в среду, 6 декабря.

"Я пришел к выводу, чтот настало время признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал он.

Глава Белого дома поручил Госдепартаменту США запустить процесс перевода посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

"Этот процесс начинается незамедлительно", - отметил Трамп.

В то же время он подписал документ, согласно которому переезд посольства в Иерусалим откладывается на шесть месяцев.

В заявлении Трампа однако отмечается, что конкретные границы суверенитета Израиля в Иерусалиме должны быть определены в ходе окончательных переговоров о статусе этого города.

Президент США обещал и впредь поддерживать урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе формулы "два народа - два государства" в том случае, если обе стороны конфликта пожелают этого. Он призвал к спокойствию и терпимости в связи с принятым им решением.

В тот же день Трамп сказал, что решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля следовало принять уже давно.

"Многие президенты говорили, что они хотят что-то сделать, но они не сделали этого. Может быть, не хватило мужества или передумали", - предположил он.

Ранее мировое сообщество настоятельно предостерегло Трампа от признания Иерусалима в качестве столицы Израиля. Соответствующие заявления сделали, в частности, Евросоюз и Германия. Необходимо избегать всего, что может помешать мирному урегулированию и концепции создания двух государств - для израильтян и палестинцев, заявила 5 декабря в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Будущее Иерусалима как столицы двух государств должно стать предметом обсуждения за столом переговоров, подчеркнула она.

Могерини поддержал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. "Решение проблемы Иерусалима возможно только на прямых переговорах между двумя сторонами", - заявил он в Берлине, добавив, что все, что способствует обострению ситуации в нынешние времена, "является контрпродуктивным".

В мусульманском мире предупредили о крайне жесткой реакции на тот случай, если Трамп признает Иерусалим столицей Израиля. Демонстранты в секторе Газа жгли американские флаги. Христианские лидеры Иерусалима в открытом письме Трампу призвали президента США ни в коем случае не упразднять международный статус этого города. "Любое неожиданное изменение нанесет непоправимый ущерб", - предостерегли они.