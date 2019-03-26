Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, захваченными израильтянами у Сирии в ходе войны 1967 года.

Трамп подписал указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Указ формализует заявление Трампа от 21 марта, когда американский президент сказал, что для США настало время “полностью признать” суверенитет Израиля над Голанами. Решение Трампа может дать Нетаньяху преимущество в преддверии выборов, назначенных в Израиле на 9 апреля.

Министерство иностранных дел Сирии назвало решение Трампа “вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность” Сирии, сообщило государственное агентство новостей SANA.

Сюзник Сирии Россия также осудила действия Трампа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал своему американскому коллеге Майку Помпео в ходе телефонного разговора, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведет к “грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всем Ближнем Востоке”.