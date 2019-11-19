США изменили позицию в отношении еврейских поселений на Западном берегу

США изменили свою позицию по вопросу еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан и больше не считают их нарушающими международное право.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он сказал также, что статус Западного берега должен решаться путем переговоров между Израилем и палестинцами, передает BBC.

"Мы долгое время придерживались этой политики. И она не работала. Это факт, и этому есть свидетельства. То, что мы сделали сегодня - мы признали реалии, существующие на местах, Сейчас мы говорим, что поселения как таковые не являются незаконными согласно международному праву", - сказал Майк Помпео.

"Мы предоставили Израилю и палестинцам пространство, для того, чтобы сообща найти политическое решение этой очень, очень тяжелой проблемы. Мы думаем, что на самом деле мы увеличили вероятность… того, чтобы оно было успешным. Я надеюсь, что мы двинемся вперед в этом вопросе до того, как пройдет очень много времени", - заявил госсекретарь США.

"Сегодня США приняли важное политическое решение, которое исправляет историческую ошибку. Администрация Трампа ясно отвергла ложные утверждения о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии по своей сути незаконны согласно международному праву", - заявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В 140 поселениях, построенных Израилем на территории Западного берега реки Иордан с 1967 года, живет около 500 тыс. евреев

Заявление Помпео приветствовал и лидер победившей на сентябрьских выборах в Израиле партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц.

"Я аплодирую правительству США за это важное заявление, которое вновь продемонстрировало твердую позицию в отношении Израиля и его приверженности безопасности и будущего всего Ближнего Востока, - заявил Бенни Ганц. - Судьба поселений и жителей Иудеи и Самарии должна определяться соглашениями, которые отвечают требованиям безопасности и способствуют миру".

Представитель лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса заявил, что решение США полностью противоречит международному праву.

Глава "Организации освобождения Палестины" Саиб Эрекат сказал: "Этим заявлением администрация Трампа демонстрирует, до какой степени она угрожает миру своими постоянными попытками подменить международное право законом джунглей".

"Отныне международное сообщество должно принять все необходимые ответные меры, чтобы противодействовать безответственному поведению США, представляющему угрозу стабильности, безопасности и спокойствию в мире. Достижение мира в Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке невозможно, пока не станет свободным и независимым Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

Еврейские поселения были основаны израильтянами на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года. Они долгое время были одним из главных предметов спора между Израилем и Палестинской автономией, которая считала поселения препятствием к заключению мира.