Профицит республиканского бюджета за январь составил 6,2% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь 2017 года составил 0,48 млрд. рублей, или 6,2% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за январь 2017 года составил 0,57 млрд. рублей, или 7,3% к ВВП

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь сложились в сумме 3,4 млрд. рублей, или 8,1% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 1,7 млрд. рублей, или 9,3%.

За январь 2017 года поступление НДС составило 1,3 млрд. рублей, или 13,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 23,7 млн. рублей, или 0,8%. Акцизы поступили в сумме 0,19 млрд. рублей, или 8,2% уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,24 млрд. рублей, или 7,5% уточненного годового плана. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 0,93 млрд. рублей, или 7,1% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 8,9 млн. рублей, или 22,6%, Фонд гражданской авиации – 7,5 млн. рублей, или 48,4%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,1 млн. рублей, или 8,0%.

По состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 167,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2017 года составили 2,9 млрд. рублей, или 7,1% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 1,2 млрд. рублей, или 7,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 0,58 млрд. рублей (8,2%), на финансирование национальной экономики – 0,28 млрд. рублей (6,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд социальной защиты населения) – 1,9 млрд. рублей (7,3%). Расходы Фонда универсального обслуживания, Фонда гражданской авиации, Фонда Департамента исполнения наказаний в январе 2017 года не производились.